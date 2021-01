Epifania: Mons. Mazzocato in diretta alle 10.30 dalla Cattedrale di Udine (Di martedì 5 gennaio 2021) Mercoledì 6 gennaio, solennità dell’Epifania, il solenne Pontificale in Cattedrale a Udine, presieduto dall’Arcivescovo Mons. Andrea Bruno Mazzocato, sarà trasmesso in diretta, alle 10.30, sulle frequenze di Radio Spazio e in tv dall’emittente Telefriuli. Nei paesi si rinnovano e riti e tradizioni, dalla Benedizione del sale della frutta e dell’acqua alle Benedizioni dei bambini. A Cividale del Friuli, mercoledì 6, dalle 10.30, la S. Messa dello Spadone. Alla stessa ora a Gemona la Messa del Tallero. Leggi su udine20 (Di martedì 5 gennaio 2021) Mercoledì 6 gennaio, solennità dell’, il solenne Pontificale in, presieduto dall’Arcivescovo. Andrea Bruno, sarà trasmesso in10.30, sulle frequenze di Radio Spazio e in tv dall’emittente Telefriuli. Nei paesi si rinnovano e riti e tradizioni,Benedizione del sale della frutta e dell’acquaBenedizioni dei bambini. A Cividale del Friuli, mercoledì 6, d10.30, la S. Messa dello Spadone. Alla stessa ora a Gemona la Messa del Tro.

