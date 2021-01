Epifania: ecco da dove deriva questa tradizione (Di martedì 5 gennaio 2021) L’Epifania che si celebra il giorno 6 gennaio, non è una data casuale ma ha un significato ben preciso. Il 6 gennaio, infatti, è il giorno in cui i Re Magi si recano presso la grotta di Betlemme per portare i doni a Gesù Bambino. Il nome “Epifania” deriva dal greco, precisamente da ??? (epì) e il verbod ????? (annunciare, rendere noto, comparire, mostrarsi, fare luce). Ma la classica figura della Befana, la vecchina sulla scopa che viaggia recapitando calze piene di doni, da dove viene? Ci sono tre diverse spiegazioni. Le tradizioni legate alla Befana si sono tramandate oralmente. Se seguiamo il mito pagano, la Befana potrebbe essere la manifestazione di Diana, dea della caccia. Secondo un’altra tradizione la Befana sarebbe il simbolo dell’anno appena concluso, una specie di rito di ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 5 gennaio 2021) L’che si celebra il giorno 6 gennaio, non è una data casuale ma ha un significato ben preciso. Il 6 gennaio, infatti, è il giorno in cui i Re Magi si recano presso la grotta di Betlemme per portare i doni a Gesù Bambino. Il nome “dal greco, precisamente da ??? (epì) e il verbod ????? (annunciare, rendere noto, comparire, mostrarsi, fare luce). Ma la classica figura della Befana, la vecchina sulla scopa che viaggia recapitando calze piene di doni, daviene? Ci sono tre diverse spiegazioni. Le tradizioni legate alla Befana si sono tramandate oralmente. Se seguiamo il mito pagano, la Befana potrebbe essere la manifestazione di Diana, dea della caccia. Secondo un’altrala Befana sarebbe il simbolo dell’anno appena concluso, una specie di rito di ...

