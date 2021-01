Epifania 2021 a Napoli: ecco la “calza sospesa” al mercatino di Fuorigrotta (Di martedì 5 gennaio 2021) “calza sospesa” al mercatino di Fuorigrotta: iniziativa di Coldiretti con prodotti a km 0 destinati ai ragazzi dei quartieri disagiati di Napoli. Arriva a Napoli la calza sospesa. Si tratta di una iniziativa di Coldiretti, che si terrà domani, mercoledì 6 gennaio 2021 (giorno dell’Epifania), presso il mercato Campagna Amica di Fuorigrotta (sito in via Leggi su 2anews (Di martedì 5 gennaio 2021) “” aldi: iniziativa di Coldiretti con prodotti a km 0 destinati ai ragazzi dei quartieri disagiati di. Arriva ala. Si tratta di una iniziativa di Coldiretti, che si terrà domani, mercoledì 6 gennaio(giorno dell’), presso il mercato Campagna Amica di(sito in via

OfficialASRoma : Oggi Gianluca Mancini e Riccardo Calafiori hanno partecipato a una delle iniziative organizzate dal Club attraverso… - LegaSalvini : GOVERNO ALLO SBANDO, CONTE NE FARÀ DI TUTTI I COLORI PER TENERCI RINCHIUSI - vaticannews_it : #5gennaio #Palermo Alla Messa dell’#Epifania saranno usate 14 lingue. @diocesipa Ecco perché???? - derek_zth : RT @Morelembaum1: Anno del Signore 2021. Inoltrano messaggi alle donne per la Befana. Signore pietà, Cristo pietà. #epifania #WhatsApp - cimbali64 : RT @cicciolina_uff: Le feste Natalizie stanno finendo e con la Epifania definitivamente finiscono! 2021... Non deludermi!!! ??#cicciolina #… -