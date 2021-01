Emorragia in gravidanza | intervento ad alto rischio al Cardarelli | Hanno salvato me e mia figlia | grata in eterno

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 gennaio 2021) “Non ho mai avuto paura per la mia vita, ma ho temuto per la mia bambina. Oggi posso dire che alcisalvate entrambe. Non li ringrazierò mai abbastanza”. C’è emozione nelle parole di Francesca, che a soli 24 anni, e al quinto mese di, si è ritrovata catapultata in un incubo. “È stata ricoverata prima di Natale con sintomi preoccupanti – spiega il direttore dell’Unità operativa complessa di Neurologia e Stroke Unit, Valentino Manzo – aveva un’afasia e un iniziale disturbo motorio al braccio e alla mano destra. Nonostante la giovane età abbiamo pensato subito a uno stroke ischemico”. Diagnosi da confermare, stando però attenti a evitare l’impiego di macchinari che potessero nuocere al bambino portato in grembo dalla giovane paziente. Di qui la scelta del team plurispecialistico di procedere in emergenza con ...