Emma Stone con il pancione, le foto diventano virali. L’attrice è in dolce attesa (Di martedì 5 gennaio 2021) Le foto di Emma Stone con il pancione sono diventate rapidamente virali sul web, tanto che la sua gravidanza è ora argomento di tendenza su Twitter. Le immagini, scattate a Los Angeles e pubblicate dal Daily Mail, non lasciano spazio a dubbi e certificano come L’attrice sia in dolce attesa. La voce sulla gravidanza era circolata già qualche mese fa, quando Emma Stone era stata individuata assieme al marito Dave McCary, autore e comico del Saturday Night Live, con una salopette che aveva fatto sorgere più di un dubbio tra gli utenti. Dubbio che ha trovato conferma nelle foto del Daily Mail, anche se la coppia, sempre riservatissima fin dal primo giorno della loro relazione (cominciata nel 2017, ndr), ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 5 gennaio 2021) Ledicon ilsono diventate rapidamentesul web, tanto che la sua gravidanza è ora argomento di tendenza su Twitter. Le immagini, scattate a Los Angeles e pubblicate dal Daily Mail, non lasciano spazio a dubbi e certificano comesia in. La voce sulla gravidanza era circolata già qualche mese fa, quandoera stata individuata assieme al marito Dave McCary, autore e comico del Saturday Night Live, con una salopette che aveva fatto sorgere più di un dubbio tra gli utenti. Dubbio che ha trovato conferma nelledel Daily Mail, anche se la coppia, sempre riservatissima fin dal primo giorno della loro relazione (cominciata nel 2017, ndr), ...

