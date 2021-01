(Di martedì 5 gennaio 2021) In comune hanno gli stessi esordi, entrambe hanno vinto 'Amici', poi le due hanno preso strade diverse, senza mai litigare però. Adesso eccole per levolta. In unainedita....

rtl1025 : Annunciato #pezzodicuore ??? @AmorosoOF e @MarroneEmma fanno un grande regalo ai fans ???? - SkyTG24 : Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, il 15 gennaio arriva la canzone 'Pezzo Di Cuore' - IOdonna : Emma Marrone e Alessandra Amoroso, primo duetto fra le due cantanti - esserequi : RT @Crispino_V: Anno 2003. @MarroneEmma era già Emma Marrone. - arizanfi : RT @MediasetTgcom24: Emma Marrone e Alessandra Amoroso: 'La nostra prima canzone insieme' #Emmamarrone -

Genova - Un’amicizia che dura da oltre dieci anni e ora suggellata dalla musica, con le loro potenti e uniche voci che si fondono in un brano scritto da Davide Petrella e Dario Faini (Dardust). Con un ...In comune hanno gli stessi esordi, entrambe hanno vinto "Amici", poi le due hanno preso strade diverse, senza mai litigare però. Adesso eccole per le prima volta insieme. In una canzone inedita. Emma ...