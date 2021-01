Emma e Alessandra Amoroso rivelano | ' Tra noi anni di silenzi | ecco il motivo del nostro allontanamento'

rtl1025 : Annunciato #pezzodicuore ??? @AmorosoOF e @MarroneEmma fanno un grande regalo ai fans ???? - IlContiAndrea : Dunque in quale serata di #Sanremo2021 Emma e Alessandra Amoroso co-condurranno con Amadeus e Fiorello e canteranno? - SkyTG24 : Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, il 15 gennaio arriva la canzone 'Pezzo Di Cuore' - x_dreamland : RT @IlContiAndrea: Dunque in quale serata di #Sanremo2021 Emma e Alessandra Amoroso co-condurranno con Amadeus e Fiorello e canteranno? - SpettacoliNEWS : Emma e Alessandra Amoroso: «Per la prima volta abbiamo inciso una canzone insieme» @MarroneEmma @AmorosoOF -

Emma e Alessandra Amoroso per la prima volta hanno inciso insieme una canzone inedita. Lo svela in anteprima esclusiva Tv Sorrisi e Canzoni, che ha dedicato loro la copertina del numero in edicola da ...Emma ed Alessandra Amoroso hanno vissuto da sempre un'amicizia fatta di alti e bassi: il retroscena sul loro rapporto, che cos'è successo?