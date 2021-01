Emesso mandato di cattura internazionale di cattura per Donald Trump (Di martedì 5 gennaio 2021) Il governo iraniano ha richiesto all'Interpol di emettere una ‘red notice', allerta rossa, per un mandato di arresto internazionale nei confronti del presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, in merito all'uccisione, avvenuta il 3 gennaio 2020 in seguito a un raid aereo a Baghdad, del generale Qasseim Soleimani, capo delle Forze al Qods dei Guardiani della rivoluzione. Ad annunciarlo è stato il portavoce della magistratura iraniana, Gholamhossein Esmaili, precisando che la richiesta per il mandato di arresto riguarda sia l'inquilino della Casa Bianca che altri 47 funzionari americani che avrebbe avuto un ruolo nell'assassinio di Soleimani. "La Repubblica islamica dell'Iran sta seguendo molto seriamente l'impegno a perseguire e punire coloro che hanno ordinato ed eseguito questo ... Leggi su howtodofor (Di martedì 5 gennaio 2021) Il governo iraniano ha richiesto all'Interpol di emettere una ‘red notice', allerta rossa, per undi arrestonei confronti del presidente uscente degli Stati Uniti,, in merito all'uccisione, avvenuta il 3 gennaio 2020 in seguito a un raid aereo a Baghdad, del generale Qasseim Soleimani, capo delle Forze al Qods dei Guardiani della rivoluzione. Ad annunciarlo è stato il portavoce della magistratura iraniana, Gholamhossein Esmaili, precisando che la richiesta per ildi arresto riguarda sia l'inquilino della Casa Bianca che altri 47 funzionari americani che avrebbe avuto un ruolo nell'assassinio di Soleimani. "La Repubblica islamica dell'Iran sta seguendo molto seriamente l'impegno a perseguire e punire coloro che hanno ordinato ed eseguito questo ...

