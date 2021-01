Elisabetta Gregoraci non sarà al Grande Fratello Vip, l’ex gieffina lascia l’Italia: il motivo (FOTO) (Di martedì 5 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci sarà assente al Grande Fratello Vip 5 Dopo aver trascorso il Capodanno da separati, Elisabetta Gregoraci ha raggiunto il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore a Dubai. Di conseguenza, la soubrette calabrese non sarà al Grande Fratello Vip 5 nel prossimo appuntamento settimanale. La 40enne era rimasta a Roma per partecipare alla puntata speciale del reality show di Canale 5, ma dopo aver compiuto il suo dovere da ex gieffina, la donna ha preso il primo aereo per gli Emirati Arabi. Elisabetta Gregoraci vola a Dubai dal figlio Nathan Falco A renderlo noto è stata la stessa Elisabetta ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 5 gennaio 2021)assente alVip 5 Dopo aver trascorso il Capodanno da separati,ha raggiunto il figlio Nathan Falco emarito Flavio Briatore a Dubai. Di conseguenza, la soubrette calabrese nonalVip 5 nel prossimo appuntamento settimanale. La 40enne era rimasta a Roma per partecipare alla puntata speciale del reality show di Canale 5, ma dopo aver compiuto il suo dovere da ex, la donna ha preso il primo aereo per gli Emirati Arabi.vola a Dubai dal figlio Nathan Falco A renderlo noto è stata la stessa...

Nel corso della puntata di ieri, lunedì 4 gennaio, Antonella Elia ha attaccato la concorrente, affermando di vederla ingrassata.

Elisabetta Gregoraci torna sui social dopo l’esperienza nella casa del Gf Vip. La foto in bikini a Dubai porta scompiglio sui social. La maggior parte dei vip italiani ha deciso di accogliere l’arrivo ...

