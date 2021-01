Elezioni Usa, Trump: “Combatteremo come dannati. Non ci ruberanno anche il Senato” (Di martedì 5 gennaio 2021) Elezioni Usa, Donald Trump non demorde. I democratici “non prenderanno questa Casa Bianca, Combatteremo come dannati”. Lo ha scandito ancora una volta il presidente uscente durante il comizio a Dalton, in Georgia, dove si terranno i ballottaggi per i due seggi al Senato. Due seggi decisivi per repubblicani e democratici per ottenere il controllo della Camera alta del Congresso. Trump ha poi ribadito la sua intenzione di “non concedere” la vittoria a Joe Biden, che sarà certificata domani dal Congresso, ripetendo di “aver vinto a valanga” nelle Elezioni “truccate” di novembre. Elezioni Usa: l’arringa di Trump “Non lascio la Casa Bianca”: Donald Trump lo ripete ormai come un mantra. A ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 gennaio 2021)Usa, Donaldnon demorde. I democratici “non prenderanno questa Casa Bianca,”. Lo ha scandito ancora una volta il presidente uscente durante il comizio a Dalton, in Georgia, dove si terranno i ballottaggi per i due seggi al. Due seggi decisivi per repubblicani e democratici per ottenere il controllo della Camera alta del Congresso.ha poi ribadito la sua intenzione di “non concedere” la vittoria a Joe Biden, che sarà certificata domani dal Congresso, ripetendo di “aver vinto a valanga” nelle“truccate” di novembre.Usa: l’arringa di“Non lascio la Casa Bianca”: Donaldlo ripete ormaiun mantra. A ...

