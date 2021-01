Elezioni Usa, oggi il ballottaggio in Georgia per il controllo del Senato e il futuro della presidenza Biden (Di martedì 5 gennaio 2021) A due mesi dall’elezione del 3 novembre, il rush finale per decidere la composizione definitiva del congresso si gioca in Georgia. Lo Stato del Sud è da diverse settimane anche al centro dei tentativi di Donald Trump di ribaltare la vittoria di Joe Biden. Il presidente uscente ha chiesto al segretario di Stato della Georgia un riconteggio in extremis dei voti per aggiudicarsi i suoi 16 elettori. Il risultato dell’Elezioni tra Trump e Biden ha avuto uno scarto di pochi voti a favore del democratico. Un testa a testa che si è verificato anche al Senato e che verrà deciso oggi, 5 gennaio, con il ballottaggio tra i quattro candidati in corsa per i due seggi disponibili. Si tratta dei repubblicani David Perdue e Kelly Loeffler e dei ... Leggi su open.online (Di martedì 5 gennaio 2021) A due mesi dall’elezione del 3 novembre, il rush finale per decidere la composizione definitiva del congresso si gioca in. Lo Stato del Sud è da diverse settimane anche al centro dei tentativi di Donald Trump di ribaltare la vittoria di Joe. Il presidente uscente ha chiesto al segretario di Statoun riconteggio in extremis dei voti per aggiudicarsi i suoi 16 elettori. Il risultato dell’tra Trump eha avuto uno scarto di pochi voti a favore del democratico. Un testa a testa che si è verificato anche ale che verrà deciso, 5 gennaio, con iltra i quattro candidati in corsa per i due seggi disponibili. Si tratta dei repubblicani David Perdue e Kelly Loeffler e dei ...

alex_orlowski : Cioè sto matto sta accusando l’Italia di aver interferito nelle elezioni USA ? #facciamorete - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Trump in Georgia: 'Elezioni truccate, non abbiamo perso' #ANSA - cappelIaiomatto : Trump in Georgia: 'Elezioni truccate, non abbiamo perso' #ANSA - CInfotracker : #RT @Adnkronos: #ElezioniUsa, Trump: 'Dem non prenderanno questa Casa Bianca' - SoniaLaVera : RT @Libero_official: Ballottaggi in #Georgia, Donald #Trump contro Joe #Biden: 'Non lascio la Casa Bianca'. Elezioni Usa, partita ancora ap… -