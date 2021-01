Elezioni Usa 2020, urne di nuovo aperte in Georgia per i ballottaggi al Senato – Video (Di martedì 5 gennaio 2021) urne di nuovo aperte oggi in Georgia, negli Stati Uniti, per i ballottaggi al Senato. Se i candidati democratici, il giovane giornalista investigativo Jon Ossoff e il reverendo afroamericano Raphael Warnock, batteranno i Senatori uscenti repubblicani David Perdue e Kelly Loeffler, i dem riconquisteranno la camera alta e quindi il controllo di tutto il Congresso. Con 50 seggi a testa, infatti, sarà la vicepresidente Kamala Harris, come presidente del Senato, a fare da ago della bilancia. In tal modo l’agenda di Joe Biden non avrebbe ostacoli. I seggi saranno chiusi alle 19 ora locale (l’1 di notte in Italia) e i risultati si dovrebbero conoscere in poche ore, salvo problemi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021)dioggi in, negli Stati Uniti, per ial. Se i candidati democratici, il giovane giornalista investigativo Jon Ossoff e il reverendo afroamericano Raphael Warnock, batteranno iri uscenti repubblicani David Perdue e Kelly Loeffler, i dem riconquisteranno la camera alta e quindi il controllo di tutto il Congresso. Con 50 seggi a testa, infatti, sarà la vicepresidente Kamala Harris, come presidente del, a fare da ago della bilancia. In tal modo l’agenda di Joe Biden non avrebbe ostacoli. I seggi saranno chiusi alle 19 ora locale (l’1 di notte in Italia) e i risultati si dovrebbero conoscere in poche ore, salvo problemi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

