El Chiringuito: “Ramos ha comunicato al Real che non rinnoverà il contratto” (Di martedì 5 gennaio 2021) Rivelazione di “El Chiringuito” sul futuro di Sergio Ramos. Secondo l’emittente spagnola mercoledì scorso Sergio Ramos ha incontrato Florentino Perez manifestando la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza con il Real. Il difensore ha comunicato che ascolterà altre proposte, in questa quella del Paris Saint-Germain. Foto: futbolbancos L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Rivelazione di “El” sul futuro di Sergio. Secondo l’emittente spagnola mercoledì scorso Sergioha incontrato Florentino Perez manifestando la volontà di non rinnovare ilin scadenza con il. Il difensore hache ascolterà altre proposte, in questa quella del Paris Saint-Germain. Foto: futbolbancos L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoMercatoWeb : El Chiringuito: 'Ramos ha comunicato a Perez che non rinnoverà col Real. C'è il PSG' - Aisaacvangc : RT @TuttoMercatoWeb: El Chiringuito: 'Ramos ha comunicato a Perez che non rinnoverà col Real. C'è il PSG' - PSG24hours : RT @BombeDiVlad: ???? @jpedrerol a #ElChiringuitoaTV: '#SergioRamos ha rifiutato il rinnovo. #PSG in pole' #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomerca… - luisito_lbdv : RT @BombeDiVlad: ???? @jpedrerol a #ElChiringuitoaTV: '#SergioRamos ha rifiutato il rinnovo. #PSG in pole' #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomerca… - BombeDiVlad : ???? @jpedrerol a #ElChiringuitoaTV: '#SergioRamos ha rifiutato il rinnovo. #PSG in pole' #LBDV #LeBombeDiVlad… -