Eduardo Scarpetta è Renato Carosone nel nuovo tv movie di Rai1

(Di martedì 5 gennaio 2021)Ha venticinque anni ed è stato uno degli interpreti più talentuosi e sorprendenti delle prime due stagioni de L’Amica Geniale, nelle quali ha interpretato Pasquale Peluso. Ora il napoletano, che porta questo nome così importante proprio perchè è il trisnipote del famosissimo commediografo, è pronto per il suo primo ruolo da protagonista assoluto e vestirà i panni dinel film tv diCarosello. Scritto da Giordano Meacci e Francesca Serafini, diretto da Lucio Pellegrini per Groenlandia e Rai Fiction, con musiche originali e adattate di Stefano Bollani, nei prossimi mesi il biopic celebrerà il centenario della nascita del musicista italiano che ha portato al successo brani come Torero, Tu ...