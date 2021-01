“Eccone un’altra…”. Elisabetta Gregoraci ‘perde la testa’. Botta e risposta al veleno dopo la pesante accusa: scoppia il delirio (Di martedì 5 gennaio 2021) Nuovo anno e nuova polemica per Elisabetta Gregoraci, ex concorrente del Grande Fratello Vip che in queste ore è volata a Dubai per raggiungere il figlio Nathan Falco. La showgirl calabrese, dopo la decisione della produzione di prolungare il reality show condotto da Alfonso Signorini, ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia per riabbracciare il figlio e trascorrere le festività insieme a lui e alla famiglia. Tantissimi fan hanno apprezzato la sua scelta, apprezzata anche dall’ex marito Flavio Briatore, che in una recente intervista aveva tessuto le lodi della showgirl calabrese. “Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più, ma per noi era una cosa naturale”, aveva spiegato poi la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Nuovo anno e nuova polemica per, ex concorrente del Grande Fratello Vip che in queste ore è volata a Dubai per raggiungere il figlio Nathan Falco. La showgirl calabrese,la decisione della produzione di prolungare il reality show condotto da Alfonso Signorini, ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia per riabbracciare il figlio e trascorrere le festività insieme a lui e alla famiglia. Tantissimi fan hanno apprezzato la sua scelta, apprezzata anche dall’ex marito Flavio Briatore, che in una recente intervista aveva tessuto le lodi della showgirl calabrese. “Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più, ma per noi era una cosa naturale”, aveva spiegato poi la ...

