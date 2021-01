Ecco la terza ondata | un bollettino da incubo | contagi e morti | cifre che fanno male Tasso di positività all' 11 | 4%

(Di martedì 5 gennaio 2021) Un, quello di oggi, martedì 5 gennaio, che fa paura.dada coronavirus. Tornano a salire i, che sono 15.378 nelle ultime 24 ore (alla vigilia 10.800), dato influenzato dal fatto che dopo le festività si è tornati ad effettuare un maggiore numero di test. Dunque le vittime, in netta crescita: 649 nelle ultime 24 (rispetto ai 348 della vigilia). I tamponi effettuati sono stati 135.106 per undial 11,4% (ieri, i tamponi sono stati 77.993 per undial 13,8%). Considerato il numero di tamponi effettuati molto maggiore, desta preoccupazione ildiregistrato nelle ultime 24 ore. Dunque i dati relativi ai ricoveri, che ...

ManuelaBellipan : RT @alian_maria: @AngelaAngelmi E chi l'avrebbe mai detto, eh Un vero gegnio di commissario #ilCommissarioArcuri Terza serie, dopo La prim… - 5_bepi : @DanielaBartole1 @LucaLaquidara @danieledv79 @marcotravaglio Be se ti dedicassi più alla lettura anziché fare battu… - Carolin70270912 : @salvato17719000 Ecco, sintetizzando, i vaccini alimentano la terza ondata ? - alian_maria : @AngelaAngelmi E chi l'avrebbe mai detto, eh Un vero gegnio di commissario #ilCommissarioArcuri Terza serie, dopo… - giutapjindercul : È arrivato il momento di un piccolo STORYTIME. Facevo la terza media e avevo una prof di italiano un po' particola… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco terza

La Gazzetta di Modena

Dietro di loro ecco tre equipaggi rookie, ovvero alla loro prima Dakar assoluta. Questo successo di tappa, il secondo per lui in questa edizione della Dakar, non lo proietta in testa alla classifica g ...L'isola dei famosi 2021, grande curiosità per la nuova edizione del reality condotta da Ilary Blasi. Ecco cosa dovremo ...