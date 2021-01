È Morto Gerry Marsden, Voce dell’Inno del Liverpool “You’ll Never Walk Alone” (Di martedì 5 gennaio 2021) La città di Liverpool piange la scomparsa di Gerry Marsden, creatore dell’Inno della squadra di calcio locale “You’ll Never Walk Alone”. Aveva 78 anni. A comunicare la triste notizia è stato Pete Price, conduttore radiofonico molto legato a Mardsen: “È per me davvero doloroso informarvi, dopo averne parlato con la famiglia, della scomparsa del leggendario Leggi su youreduaction (Di martedì 5 gennaio 2021) La città dipiange la scomparsa di, creatoredella squadra di calcio locale “”. Aveva 78 anni. A comunicare la triste notizia è stato Pete Price, conduttore radiofonico molto legato a Mardsen: “È per me davvero doloroso informarvi, dopo averne parlato con la famiglia, della scomparsa del leggendario

AndreD81 : RT @gippu1: E' morto ieri a 78 anni Gerry Marsden, cantante e frontman dei Gerry & the Pacemakers, la cui cover del 1963 di 'You'll Never W… - antouninho : RT @gippu1: E' morto ieri a 78 anni Gerry Marsden, cantante e frontman dei Gerry & the Pacemakers, la cui cover del 1963 di 'You'll Never W… - UltrasForever72 : RT @infoitcultura: Morto Gerry Marsden, suo l'inno più bello del calcio - infoitcultura : Morto Gerry Marsden, suo l'inno più bello del calcio - infoitcultura : Liverpool in lutto, è morto Gerry Marsden l'autore di 'You’ll never walk alone' -