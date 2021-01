“È incinta, mica può nasconderlo…”. Bellissima notizia per l’amata attrice. Lei non conferma ufficialmente ma la foto parla chiaro (Di martedì 5 gennaio 2021) È una delle attrici più talentuose del mondo, ma anche una delle donne più affascinanti! Parliamo della meravigliosa Emma Stone che, udite udite, è incinta. Non c’è stata nessuna conferma da parte dell’attrice ma il Daily Mail l’ha paparazzata con un pancione ben in vista mentre faceva una passeggiata con quella che potrebbe essere un’amica. Le foto mostrano la sua mano che accarezza la pancia, nascosta da una maglietta nera attillata. A giudicare dal pancione dovremmo quasi essere in dirittura d’arrivo: per Emma questo sarebbe il primo figlio. Chi è il padre? Si chiama Dave McCary, tre anni più grande di lei. I due si sono conosciuti nel 2016 ma il loro amore è stato ufficializzato nel 2017. Il regista e autore di Saturday Night Live nel dicembre del 2019 aveva deciso di chiedere la mano della sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) È una delle attrici più talentuose del mondo, ma anche una delle donne più affascinanti! Parliamo della meravigliosa Emma Stone che, udite udite, è. Non c’è stata nessunada parte dell’ma il Daily Mail l’ha paparazzata con un pancione ben in vista mentre faceva una passeggiata con quella che potrebbe essere un’a. Lemostrano la sua mano che accarezza la pancia, nascosta da una maglietta nera attillata. A giudicare dal pancione dovremmo quasi essere in dirittura d’arrivo: per Emma questo sarebbe il primo figlio. Chi è il padre? Si chiama Dave McCary, tre anni più grande di lei. I due si sono conosciuti nel 2016 ma il loro amore è stato ufficializzato nel 2017. Il regista e autore di Saturday Night Live nel dicembre del 2019 aveva deciso di chiedere la mano della sua ...

pippo_sempre : @Ariawila @Gianskrt @CieloGore @Doreldoggo2 @okcoglione @Citarels @rosiierix La vita è complicata, che notizia. Cer… - ema__15Real : Quindi se ho capito bene Ragazza di 18 anni viene stuprata Rimane incinta Vuole abortire Però no perché non rischi… - effusiotico : ah non l’ho mica messa incinta io melanie - MariaKostourou : @50GENNY @titzbiltz @ValeryMell1 @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15… - inhyperuranium : non tizio che ha parcheggiato sul posto riservato alle donne incinta e no, lui mica è incinto -

Ultime Notizie dalla rete : incinta mica "È incinta, mica può nasconderlo...". Bellissima notizia per l'amata attrice Caffeina Magazine SerialitàZaniolo, Madalina, Sara, la zia e mammà, la Beautiful che ci meritiamo al tempo di Instagram

Una volta i ventenni e i loro rivolgimenti amorosi stavano dentro le soap opera, e per fortuna non avevano le stories e non facevano le boccucce sui social ...

Una volta i ventenni e i loro rivolgimenti amorosi stavano dentro le soap opera, e per fortuna non avevano le stories e non facevano le boccucce sui social ...