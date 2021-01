È già Covid-free, ora l'arcipelago di Palau potrebbe diventare primo al mondo per vaccinati (Di martedì 5 gennaio 2021) Con zero casi di Covid-19 l’arcipelago di Palau, nell’Oceano Pacifico, è uno dei pochi luoghi sulla Terra risparmiati dalla pandemia e aspira a diventare anche uno dei primi a totale copertura vaccinale contro la malattia. A riportarlo è la Cnn. A gennaio, quando il virus ha iniziato a diffondersi in Asia e nel Pacifico, Palau è stata tra le prime a implementare controlli più severi alle frontiere: i confini sono stati chiusi a marzo e ad aprile sono iniziati i test ai cittadini. La repubblica conta circa 18mila abitanti e nella giornata di sabato ha ricevuto il primo carico del vaccino sviluppato dalla società farmaceutica Usa Moderna. La somministrazione del siero è iniziata il giorno successivo, come annunciato via Twitter dal Ministero della Sanità. Il carico include 2.800 dosi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Con zero casi di-19 l’di, nell’Oceano Pacifico, è uno dei pochi luoghi sulla Terra risparmiati dalla pandemia e aspira aanche uno dei primi a totale copertura vaccinale contro la malattia. A riportarlo è la Cnn. A gennaio, quando il virus ha iniziato a diffondersi in Asia e nel Pacifico,è stata tra le prime a implementare controlli più severi alle frontiere: i confini sono stati chiusi a marzo e ad aprile sono iniziati i test ai cittadini. La repubblica conta circa 18mila abitanti e nella giornata di sabato ha ricevuto ilcarico del vaccino sviluppato dalla società farmaceutica Usa Moderna. La somministrazione del siero è iniziata il giorno successivo, come annunciato via Twitter dal Ministero della Sanità. Il carico include 2.800 dosi ...

