È finita tra Yari Carrisi e Thea Crudi: l’annuncio della cantante (Di martedì 5 gennaio 2021) La storia d’amore tra il figlio di Al Bano, Yari Carrisi e la giovane Thea Crudi è ufficialmente finita. La spiritual singer ha parlato della separazione da Yari al settimanale Diva e Donna. La coppia si era conosciuta quest’estate ma non ha voluto svelare il motivo dell’allontanamento. Yari e Thea come Al Bano e Romina Yari Carrisi, 47 anni, chitarrista e cantautore, e Thea Crudi, 32 anni, conosciuta anche come Thea Mantra, cantante e maestra di meditazione italo-finlandese, si erano conosciuti a giugno 2020. Hanno trascorso questi mesi insieme come “compagni di viaggio“, raccontava Yari, condividendo la ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 gennaio 2021) La storia d’amore tra il figlio di Al Bano,e la giovaneè ufficialmente. La spiritual singer ha parlatoseparazione daal settimanale Diva e Donna. La coppia si era conosciuta quest’estate ma non ha voluto svelare il motivo dell’allontanamento.come Al Bano e Romina, 47 anni, chitarrista e cantautore, e, 32 anni, conosciuta anche comeMantra,e maestra di meditazione italo-finlandese, si erano conosciuti a giugno 2020. Hanno trascorso questi mesi insieme come “compagni di viaggio“, raccontava, condividendo la ...

Debgreg__ : Oggi sono un po’ giù..mi è dispiaciuto di come sia finita tra Ely e Pier,di come hanno rovinato un rapporto così be… - pastelvmoon : ah ma quindi... tra poco.. è finita.. non la sto prendendo male giURO - MonEleonora : @digioia_fabio @saveriolakadima @Anpinazionale @AuschwitzMuseum @ANPIBsCarmine @ANPI_Scuola @radiosilvana… - GiuseppeEvangeo : RT @SereDomenici: @filippinipaolo1 madre mia, fate scendere il latte alle ginocchia! C'è gente che si guadagna da vivere in quella azienda,… - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, ecco perché è finita la storia tra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra dopo ‘Temptation Island’ -