"È arrivato il vaccino più buono che ci sia": i QAnon prescrivono il Plaquenil, a caso e pure male (Di martedì 5 gennaio 2021) In diretta da account legati ai QAnon scopriamo che nel fantastico Q-World si ama prescrivere il Plaquenil. Riflettiamo su questa cosa: persone, che medici non sono, che prescrivono medicinali su Internet spacciandoli per vaccini La risposta immediata non può che passare dalla signorina Silvani Ricordando che, ovviamente, l'idrossiclorochina non è un vaccino. Ripetete tutti assieme a me: il Plaquenil, o ogni forma in cui l'idrossiclorochina si presenti non è un vaccino. Differenze tra profilassi e vaccino Un vaccino, come sa chiunque abbia visto un solo episodio di Esplorando il Corpo Umano, è un qualcosa che stimola la risposta immunitaria del corpo umano prima che lo stesso debba affrontare gli agenti patogeni. Esplorando il Corpo Umano lo ricordate ...

