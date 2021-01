Due milioni di inglesi hanno usato il “pezzotto” per guardare la Premier nel 2020 (Di martedì 5 gennaio 2021) Come si dice “il pezzotto” in inglese? Streaming pirata è meno folkloristico ma rende bene lo stesso: agli inglesi piace tantissimo. Quasi 1,9 milioni di persone nel Regno Unito ha ammesso di aver guardato illegalmente le partite della Premier League nel 2020 appena terminato. Lo dice una ricerca condotta dal sito finder.com e riportata anche da Calcio e Finanza. Il sondaggio chiedeva agli intervistati informazioni sulle loro abitudini di streaming e ha scoperto che il 4% ha guardato almeno una partita della Premier senza pagare. In particolare, i giovani tra i 18 ei 24 anni: il 6% ha ammesso di farlo. Percentuale che va scemando con l’aumentare dell’età degli intervistati. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 gennaio 2021) Come si dice “il” in inglese? Streaming pirata è meno folkloristico ma rende bene lo stesso: aglipiace tantissimo. Quasi 1,9di persone nel Regno Unito ha ammesso di aver guardato illegalmente le partite dellaLeague nelappena terminato. Lo dice una ricerca condotta dal sito finder.com e riportata anche da Calcio e Finanza. Il sondaggio chiedeva agli intervistati informazioni sulle loro abitudini di streaming e ha scoperto che il 4% ha guardato almeno una partita dellasenza pagare. In particolare, i giovani tra i 18 ei 24 anni: il 6% ha ammesso di farlo. Percentuale che va scemando con l’aumentare dell’età degli intervistati. L'articolo ilNapolista.

