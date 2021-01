Dottoressa pugliese positiva a test corona virus dopo la prima somministrazione del vaccino | “nessun nesso causale” Bari | quartiere Umbertino | proteste anti assembramenti

NoiNotizie : Dottoressa pugliese positiva a test #coronavirus dopo la prima somministrazione del #vaccino - labellastagione : Oggi ha vinto tutto lei ???? @LucillaCrudele è la dottoressa pugliese fra i primi vaccinati. #vaccinoCovid… -

Ultime Notizie dalla rete : Dottoressa pugliese

Il Comune di Taranto per il ritorno a scuola Il Comune di Taranto partecipa al gruppo che sta elaborando lo studio per una “scuola sostenibile” in Puglia, con innovative buone pratiche per il sistema ...Affari Tuoi Viva gli Sposi, diretta 2 gennaio: ospiti oggi Marisa Laurito, Elisa Isoardi, Jessica Morlacchi, Emanuela Aureli, Christian De Sica ...