Dottoressa positiva al Covid dopo il vaccino: “Non c’è nesso. Spero di poter fare il richiamo” (Di martedì 5 gennaio 2021) dopo il caso di Siracusa, anche in Puglia si registra il caso di una Dottoressa risultata positiva al Covid dopo essersi vaccinata. Qui, come in Sicilia, però, le autorità sanitarie e la stessa Dottoressa rassicurano sul fatto che non esiste un nesso tra i due eventi, ricordando che il vaccino diventa pienamente efficace solo una settimana dopo la seconda dose. Dunque, la Dottoressa pugliese potrebbe essersi contagiata prima o dopo la somministrazione, senza che questo infici la validità del siero. La Dottoressa positiva dopo il vaccino: “Nessun nesso” “Sto bene e sono assolutamente tranquilla. La mia positività non è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 gennaio 2021)il caso di Siracusa, anche in Puglia si registra il caso di unarisultataalessersi vaccinata. Qui, come in Sicilia, però, le autorità sanitarie e la stessarassicurano sul fatto che non esiste untra i due eventi, ricordando che ildiventa pienamente efficace solo una settimanala seconda dose. Dunque, lapugliese potrebbe essersi contagiata prima ola somministrazione, senza che questo infici la validità del siero. Lail: “Nessun” “Sto bene e sono assolutamente tranquilla. La mia positività non è ...

