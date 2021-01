Dopo il personale sanitario e gli ospiti delle Rsa vaccino agli ultra-80enni 

Leggi su agi

(Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - Nessun ritardo nelle vaccinazioni in Italia e un piano già delineato che prevede che cheil personale sanitario e gliRsa si proceda con la vaccinazione degli-80enni: sono i punti chiave di una lettera del commissario per l'emergenza sanitaria, Domenico Arcuri, al Corriere della Sera. "Prima il personale sanitario e sociosanitario dei presidi ospedalieri, con l'obiettivo di far diventare 'Covid-free' i nostri ospedali, nonché il personale e gliRsa, perché non siano mai più teatro di quei terribili focolai", ha spigato nell'indicare le priorità che si seguiranno per le vaccinazioni. Si tratta di "un milione e 800 mila persone a cui contiamo di somministrare entrambe le dosi entro il prossimo mese". "A febbraio partiremo con le persone che ...