Doha-Riad | la mossa tattica saudita pensando a Biden vista da Bianco Ecfr

Leggi su formiche

(Di martedì 5 gennaio 2021) L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, oggi 5 gennaio è all’incontro del Consiglio per la Cooperazione del Golfo (Gcc) che si tiene nei pressi di Al Ula, in Arabia. È il tassello finale che alza di livello (politico e geopolitico) dell’annuncio sulla riapertura dei confini via terra, aria e mare con il Qatar, che metterà fine all’isolamento di– in piedi dal giugno 2017. A dare l’informazione iniziale era stato il ministro degli Esteri del Kuwait, che ha avuto il ruolo di mediatore centrale, assieme agli Stati Uniti, per rivolere la disputa – nata formalmente perchéaveva accusato i qatarini di essere sponsor del terrorismo. Al fondo delle ragioni dell’isolamento ci sono due tipologie di faglie intra-islamiche. La prima è quella che divide i regni sunniti del Golfo dalla Repubblica islamica sciita dell’Iran, con ...