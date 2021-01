Doccia gelata per Gemma | Maurizio la scarica!

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 5 gennaio 2021) Colpo si scena nell’ultima registrazione di Uomini e donne tenutasi ieri 4 gennaio negli studi Elios di Roma. Dalle anticipazioni riportate dal sito Il Vicolo delle news veniamo a sapere cheGuerci ha deciso di chiudere con. Una vera e propriaper la dama torinese e una sorpresa anche per il pubblico che, solo pochi giorni fa, aveva letto le dichiarazioni d’amore del cavaliere riportate su Novella 2000. Una cocente delusione per la Galgani che aveva riposto tante speranze in questa conoscenza. In attesa di vedere in onda quanto accaduto tra, riportiamo le anticipazioni della registrazione. Registrazione U&D del 4 gennaio:chiude conDame, cavalieri e tronisti si sono ritrovarti per la ...