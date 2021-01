Divi & serie tv | Tanti auguri a Diane Keaton

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 5 gennaio 2021) Oggi compie gli anni una delle attrici più apprezzate e stimate di Hollywood:. Nata a Santa Ana, California, nel 1946, spegne oggi 73 candeline. La, oltre ad essere attrice, è anche regista e produttrice. Nel 1978 grazie ad Io e Annie si aggiudicò il premio Oscar come “Miglior attrice protagonista”; in seguito ottenne altre tre candidature per la rinomata statuetta. Per lo stesso film vinse anche un Golden Globe (riconoscimento per il quale venne premiata anche nel 2004 per Tutto può succedere – Something’s Gotta Give, e per il quale fu nominata altre ulteriori 6 volte) ed un premio BAFTA. Ha vinto inoltre anche 2 David di Donatello (1982 e 2018). Il cinema di: Il padrino, Woody Allen, l’Oscar, la regia Artisticamente lainiziò la sua ...