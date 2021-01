Dirigente Istituto Vespucci | famiglie e studenti chiedono chiarezza

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – Da questa mattina il telefono dell’alberghiero ‘Amerigo’ di Roma squilla senza interruzione. “Sono i genitori e i ragazzi che vogliono sapere quando dovranno venire a scuola, sono i gestori dei pulmini dei disabili checome organizzarsi in vista della ripresa. E noi non sappiamo cosa rispondere”, racconta all’agenzia di stampa Dire Maria Teresa Corea,della scuola romana. Dopo il Consiglio dei ministri di ieri sera, il governo ha deciso di posticipare l’apertura delle scuole all’11 gennaio, sempre che la situazione epidemiologica lo consenta. Il 7 gennaio, quindi, per gli istituti superiori le lezioni riprenderanno, ma a distanza. “Siamo arrabbiati. Abbiamo passato giorni a scaglionare gli ingressi, rimodulare l’orario per adattarlo a lezioni di 50 minuti, e ora dobbiamo ...