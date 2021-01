Dimissioni per stipendio non pagato: quando darle ed efficacia giuridica (Di martedì 5 gennaio 2021) Purtroppo non sempre il pagamento dello stipendio avviene con regolarità, ovvero secondo le tempistiche prestabilite. Talvolta, infatti, difficoltà economiche dell’azienda, se non una vera e propria crisi, oppure la mancata correttezza del datore di lavoro che di fatto non paga il suo dipendente, possono comportare una o più mensilità di stipendio non pagato. Ebbene, che fare in queste circostanze? come può tutelarsi il lavoratore, per porre rimedio ad una situazione non conforme a quelli che sono i doveri delle parti del contratto di lavoro? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sull’insieme dei diritti e doveri essenziali del lavoratore verso il proprio capo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News stipendio non pagato e Dimissioni: il punto ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 5 gennaio 2021) Purtroppo non sempre il pagamento delloavviene con regolarità, ovvero secondo le tempistiche prestabilite. Talvolta, infatti, difficoltà economiche dell’azienda, se non una vera e propria crisi, oppure la mancata correttezza del datore di lavoro che di fatto non paga il suo dipendente, possono comportare una o più mensilità dinon. Ebbene, che fare in queste circostanze? come può tutelarsi il lavoratore, per porre rimedio ad una situazione non conforme a quelli che sono i doveri delle parti del contratto di lavoro? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più sull’insieme dei diritti e doveri essenziali del lavoratore verso il proprio capo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google Newsnon: il punto ...

Nicole78284887 : RT @marinapiva67: Mollato dai suoi stessi compagni di merende, #Gallera sembra destinato alle dimissioni. Ho appena sentito in tv parlare… - Luise27714673 : ++A TESTA ALTA++ Queste le dichiarazioni della PDocchia infiltrata Roberta Lombardi alla vigilia della sentenza pe… - PivaEdoardo : RT @marinapiva67: Mollato dai suoi stessi compagni di merende, #Gallera sembra destinato alle dimissioni. Ho appena sentito in tv parlare… - BachBad : RT @marinapiva67: Mollato dai suoi stessi compagni di merende, #Gallera sembra destinato alle dimissioni. Ho appena sentito in tv parlare… - Ciro_Imperato : RT @marinapiva67: Mollato dai suoi stessi compagni di merende, #Gallera sembra destinato alle dimissioni. Ho appena sentito in tv parlare… -

Ultime Notizie dalla rete : Dimissioni per Fine anticipata per l’amministrazione Colafati. Dimissioni di sette consiglieri LeccePrima La nuova bozza del Recovery Plan che dovrebbe placare Renzi

C’è attesa per la nuova bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al quale ha lavorato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, dopo gli incontri della scorsa settimana con le delegazion ...

Renzi accelera sulla crisi: Conte si dimetta A Cinque Stelle e Pd invece basta il rimpasto

Il leader di Italia Viva spinge per un atto formale, difficile da gestire per i partiti. Nessuno contempla le elezioni anticipate. L’ex premier non chiude la porta al governissimo: "Draghi è una perso ...

