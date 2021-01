Didattica a distanza alle superiori fino al 31 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente 1/2021 che sarà in vigore dal 7 al 31 gennaio in tutta la regione, in base alla quale l’attività Didattica delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e delle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale saranno svolte in Ddi, Didattica digitale integrata. Resterà sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in Didattica ... Leggi su udine20 (Di martedì 5 gennaio 2021) Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente 1/2021 che sarà in vigore dal 7 al 31in tutta la regione, in base alla quale l’attivitàdelle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e delle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale saranno svolte in Ddi,digitale integrata. Resterà sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in...

giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - TgrRaiFVG : Scuola superiori chiuse fino al 31 gennaio. La Regione FVG annuncia un'ordinanza che prolunga la didattica a distan… - TgrRaiFVG : Ancora un mese di didattica a distanza per le scuole superiori in Friuli Venezia Giulia. Una decisione presa per da… - pizia21 : RT @EroeSemantico: Ancora mi scrivono “se non vanno a scuola, i ragazzi si ammassano nei bar”. Quindi fanno didattica a distanza da casa e… - EroeSemantico : Ancora mi scrivono “se non vanno a scuola, i ragazzi si ammassano nei bar”. Quindi fanno didattica a distanza da ca… -