Diane von Furstenberg in costume da bagno | «Riconosci la tua età»

(Di martedì 5 gennaio 2021) Creativa, femminista ed entusiasta della vita, Diane von Furstenberg è una delle stiliste che nel corso della vita ha meglio incarnato i valori portati in passerella: con il suo wrap dress, negli anni ’70, ha celebrato il corpo e la libertà della donna, come ancora oggi continua a fare tanto attraverso le sue collezioni, quanto in prima persona nella quotidianità. E l’ultimo scatto da lei condiviso su Instagram ne è la prova lampante.