Diane Keaton | un mix di bravura | tenacia | trasformismo e bellezza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) “Deane“, musa ispiratrice di diverse pellicole targate Woody Allen, oggi compie ben 75 anni; strano a dirsi, il suo volto ci ricorda quello di una giovane donna sempre pronta a dire la sua, ad intrattenere il suo pubblico.si è fatta notare nel corso della sua carriera cinematografica, segnando alcune tappe decisive nella storia del cinema americano. E’ difficile non pensarla in molte commedie esilaranti, dallo humour all’inglese e nelle più recenti che raccontano in modo spensierato e scansionato l’amore alla terza età.non si perde mai d’animo e come altri pochi artisti della sua generazione, non smette di vivere il set. “La vita è solo una serie di conflitti e di ostacoli: superatone uno se ne presenta subito un altro.” La vita dell’artista originaria di Los Angels, è stata da sempre ...