Di Francesco | “Il Benevento spartiacque importante | dobbiamo vincere”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCagliari – Momento complicato per il Cagliari, reduce dalla sconfitta interna con il Napoli. Sardi chiamati al riscatto domani contro ildi Pippo Inzaghi, atteso alla Sardegna Arena nel lunch match dell’Epifania. Si aspetta una reazione il tecnico Eusebio Di, intervenuto in conferenza stampa per presentare l’incontro di campionato. Assenti – Godin non recupera, così come Faragò, Klavan e Ounas. Di quelli assenti con il Napoli non recuperiamo nessuno. Joao Pedro – La scelta di cambiare modulo e metterlo lì sta pagando. Può rimanere fuori dalla partita per alcuni minuti, ma quando si accende può fare male. Bisogna guardare anche i numeri e lui è quasi un centrocampista. Quando hai giocatori bravi devi metterli in condizione di fare il meglio. Voglio una squadra più tenace. Lykogiannis – Non cambiare un ...