Dexter Michael C.Hall non ha amato il finale e spera che il revival possa salvare la situazione (Di martedì 5 gennaio 2021) Dexter anche Michael C. Hall è stato deluso dal finale di serie Il finale di Dexter è stato uno dei più discussi della storia della tv. Anzi meglio, uno dei più odiati per dirla senza troppe remore. Passare 8 stagioni e 96 episodi a conoscere le gesta di un killer per istinto diventato giustiziere e vederlo finire a fare il taglialegna tra i boschi è qualcosa davvero troppo riduttivo. Anche al netto della pessima decisione di inserire la storyline dell'innamoramento della sorella adottiva di Dexter. Ah naturalmente tutto questo non è spoiler perchè la serie è conclusa da 8 anni, è stata ampiamente trasmessa in Italia ed è disponibile su Box Sets di Sky. In vista dell'annunciato revival della serie, con 10 nuovi episodi ordinati da Showtime lo scorso ...

