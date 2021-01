Derby County, chiuso il centro di allenamento: molti positivi al Covid-19 (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Derby ha confermato di aver chiuso il suo centro di allenamento di Moor Farm dopo un aumento di tamponi positivi al nuovo coronavirus. Ecco il comunicato ufficiale. I nomi delle persone coinvolte non saranno resi pubblici per motivi di privacy, ma coloro i quali sono stati in stretto contatto devono ora trascorrere un periodo InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 5 gennaio 2021) Ilha confermato di averil suodidi Moor Farm dopo un aumento di tamponial nuovo coronavirus. Ecco il comunicato ufficiale. I nomi delle persone coinvolte non saranno resi pubblici per motivi di privacy, ma coloro i quali sono stati in stretto contatto devono ora trascorrere un periodo InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

underoverbets : RT @infobetting: Derby County, chiuso il centro di allenamento: molti positivi al Covid-19 - infobetting : Derby County, chiuso il centro di allenamento: molti positivi al Covid-19 - abatometro : @TURCO10ACM Derby County e Tottenham in Inghilterra, Willem II in Olanda e niente di più - MarcoYera : @marco9894 Al Derby County ha fatto benissimo con una squadra mediocre, anno scorso riporta il Chelsea in CL con un… - l_tummi : 2 punti in 17 partite per lo Sheffield United che continua nel peggior record di sempre nella storia della Premier… -

Ultime Notizie dalla rete : Derby County Derby County, chiuso il centro di allenamento: molti positivi al Covid-19 Infobetting L’Angolo della Championship 22^ puntata: vincono Derby e Sheffield Wednesday, cade il Bornemouth

Si è concluso il ventiduesimo turno di Championship, che come sempre non ci ha deluso dandoci prova di quanto sia spettacolare. Vediamo insieme quanto accaduto nell’ultimo turno del 2020, ricordando i ...

L’Angolo della Championship 21^ puntata: vittoria all’esordio per Xisco, Reading ok, Derby ko allo scadere

La Championship non si ferma e anche nel Boxing Day ci ha regalato goal e spettacolo a profusione, in vero stile britannico. Nota a margine le due partite rinviate causa Covid 19, ovvero Middlesbrough ...

Si è concluso il ventiduesimo turno di Championship, che come sempre non ci ha deluso dandoci prova di quanto sia spettacolare. Vediamo insieme quanto accaduto nell’ultimo turno del 2020, ricordando i ...La Championship non si ferma e anche nel Boxing Day ci ha regalato goal e spettacolo a profusione, in vero stile britannico. Nota a margine le due partite rinviate causa Covid 19, ovvero Middlesbrough ...