Delitto della pittrice, marito e figlio fanno appello dopo le condanne in Assise a 24 e 27 anni (Di martedì 5 gennaio 2021) ANCONA - Omicidio Renata Rapposelli : depositati i ricorsi per spostare il processo in appello. Entrambi gli imputati, Giuseppe e il figlio Simone Santoleri, hanno deciso di impugnare la sentenza di ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 5 gennaio 2021) ANCONA - Omicidio Renata Rapposelli : depositati i ricorsi per spostare il processo in. Entrambi gli imputati, Giuseppe e ilSimone Santoleri, hanno deciso di impugnare la sentenza di ...

Advertising

SusannaCeccardi : La sinistra aveva già dato la colpa alla Lega e al “razzismo” per l’efferato delitto di Agitu Gudeta. Queste sono l… - reydelacrvz : @noeIiekins Ho appena salvato il link e scaricato l’applicazione perché queste sono cose che mi interessano parecch… - ByblosLibri : The Flight Attendant: non è solo l'indagine di un delitto, ma anche la terapia - un po' brutale - della principale… - lisadagliocchib : RT @SalaLettura: Non (volevo) separarmi da lei,che sarebbe stata una soluzione più ragionevole, ma ucciderla, perché il nostro rapporto era… - il_Giangi : #Dalmine (BG), svolta nel delitto dell'ex Segretario Provinciale della #Lega: ucciso dal figlio durante una lite. C… -