Del Piero scalda Milan Juventus: «Quella rovesciata a San Siro…» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita dei bianconeri con il Milan Ospite in collegamento durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, Alessandro Del Piero ha rilasciato queste parole in vista di Milan–Juventus. Milan-JUVE – «Era la partita decisiva, perché il Milan è stata la squadra di riferimento quando io ero ragazzino. Era la squadra di Sacchi, poi di Capello, che dettò il ciclo calcistico. Poi crescendo in questo modo ho affrontato dei Milan straordinari. E’ stata una costante nella mia carriera: San Siro è sempre stato tra gli stadi di riferimento, poi è stata la squadra che con la Juventus mi voleva acquistare quando ero al ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alessandro Del, ex capitano della, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita dei bianconeri con ilOspite in collegamento durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, Alessandro Delha rilasciato queste parole in vista di-JUVE – «Era la partita decisiva, perché ilè stata la squadra di riferimento quando io ero ragazzino. Era la squadra di Sacchi, poi di Capello, che dettò il ciclo calcistico. Poi crescendo in questo modo ho affrontato deistraordinari. E’ stata una costante nella mia carriera: San Siro è sempre stato tra gli stadi di riferimento, poi è stata la squadra che con lami voleva acquistare quando ero al ...

