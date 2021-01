Decreto varato: nuove misure fino a metà mese. Scuola, dall’11 gennaio didattica in presenza al 50 per cento nelle superiori Italia oggi e domani zona rossa (Di martedì 5 gennaio 2021) Italia oggi e domani area rossa, per effetto del Decreto Natale in vigore. Nella notte è stato varato il Decreto legge ponte, per un periodo fino al 15 gennaio quando scadrà il termine del dpcm vigente. Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un Decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo prevede: per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province ... Leggi su noinotizie (Di martedì 5 gennaio 2021)area, per effetto delNatale in vigore. Nella notte è statoillegge ponte, per un periodoal 15quando scadrà il termine del dpcm vigente. Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo prevede: per il periodo compreso tra il 7 e il 152021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province ...

È una data di mediazione quella individuata dal governo, dopo tre ore di scontro tra il Pd che puntava a riaprire le scuole non prima del 15 gennaio, se non addirittura il 18. La decisione arriva nell ...

Nuovo decreto: 7 e 8 gennaio gialli, 9 e 10 arancioni. Niente spostamenti fuori regione. Due da parenti e amici

Divieto di spostamento tra le regioni e soglie di Rt più basse per entrare nella fascia arancione e rossa. La nuova stretta del governo per contenere i contagi da Covid-19 viene varata per decreto e d ...

