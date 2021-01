Advertising

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Decreto ponte, zona arancione nel weekend 9-10 gennaio e vietati spostamenti fino al 15 | Ecco tutti i divieti #5genn… - VTrend_it : Quali le misure adottate? E come si colorerà la Toscana nei prossimi giorni? - larenait : Il nuovo decreto ponte fino al 15 gennaio - Agimegitalia : #Consiglio dei #Ministri: approvato #Decreto Legge con nuove misure “ponte” dal 7 al 15 gennaio. Zona #arancione ne… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Decreto ponte, zona arancione nel weekend 9-10 gennaio e vietati spostamenti fino al 15 | Ecco tutti i divieti #5genn… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto ponte

Il Cdm ha approvato il Dl che prevede la zona gialla rafforzata nei giorni feriali e quella arancione nei festivi. Cosa si può fare e non fare dal 7 e il rischio zona rossa dopo l'11. Il testo della b ...Il consiglio dei ministri ha emesso le regole post natalizie in attesa di valutare la curva epidemiologica nei prossimi giorni. Cambiate le regole per stabilire i colori delle Regioni ...