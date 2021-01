Decreto Ponte, ecco il calendario dei divieti fino al 15 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri si è riunito ieri sera, lunedì 4 gennaio 2021, alle ore 21.55, a Palazzo Chigi. Su proposta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro della Salute Roberto Speranza, è stato approvato un Decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Fra queste anche le direttive per la riapertura delle scuole nel Paese. Covid: il nuovo Decreto legge. Il testo approvato prevede: 1 Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o ... Leggi su howtodofor (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri si è riunito ieri sera, lunedì 42021, alle ore 21.55, a Palazzo Chigi. Su proposta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro della Salute Roberto Speranza, è stato approvato un-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Fra queste anche le direttive per la riapertura delle scuole nel Paese. Covid: il nuovolegge. Il testo approvato prevede: 1 Per il periodo compreso tra il 7 e il 152021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o ...

MediasetTgcom24 : Decreto ponte, zona arancione nel weekend 9-10 gennaio e vietati spostamenti fino al 15 | Ecco tutti i divieti… - peachfra : Sono andata all'università, ho scritto due tesi, leggo documenti in burocratese di vario genere. Non ho mai fatto c… - AvvAntonioConte : RT @tg2rai: Via libera al decreto-ponte, misure fino al #15gennaio. Weekend arancione. Zona gialla rafforzata. Niente spostamenti tra regio… - luca_maybe : @hvlyjess Non è ponte, è decreto ponte?? - robertopontillo : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, con il #decreto ponte l'Italia arancione nel weekend - Il video - #ANSA #pandemia #restrizioni -