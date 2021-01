Decreto Natale, l’Italia torna in zona rossa fino all’Epifania (compresa). Cosa si può fare e cosa no oggi 5 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo il breve passaggio in arancione, previsto dal Decreto Natale solo per il 4 gennaio, l’Italia torna in zona rossa. E ci resterà fino all’Epifania (compresa), in attesa che entrino in vigore le nuove regole previste dal governo per le prossime settimane. Ciò significa che oggi è possibile circolare solo con autocertificazione (scaricabile qui), mentre restano chiusi i negozi (bar e ristoranti sono fermi già dal 24 dicembre). Sono aperti solo gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità come supermercati, alimentari, librerie, tabacchi, edicole. Ristoranti, bar e pasticcerie, come detto, saranno chiusi, ma si potrà ordinare a domicilio o per l’asporto entro le 22. Il coprifuoco resta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo il breve passaggio in arancione, previsto dalsolo per il 4in. E ci resterà), in attesa che entrino in vigore le nuove regole previste dal governo per le prossime settimane. Ciò significa cheè possibile circolare solo con autocertificazione (scaricabile qui), mentre restano chiusi i negozi (bar e ristoranti sono fermi già dal 24 dicembre). Sono aperti solo gli esercizi commerciali che vendono beni di prima necessità come supermercati, alimentari, librerie, tabacchi, edicole. Ristoranti, bar e pasticcerie, come detto, saranno chiusi, ma si potrà ordinare a domicilio o per l’asporto entro le 22. Il coprifuoco resta ...

Advertising

Capezzone : Su @atlanticomag l’analisi di @RoccoTodero: perché il decreto di Natale costituisce un precedente pericoloso - lorepregliasco : Calendario. Appare sempre più probabile che Renzi possa aprire la crisi di governo, ritirando i ministri, il 7 genn… - il_piccolo : RT @ProtCivReg_FVG: Emergenza #coronavirus. Per oggi #5gennaio e domani #6gennaio tutta Italia in??zona ROSSA. Vietati gli spostamenti non… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Decreto Natale, l’Italia torna in zona rossa fino all’Epifania (compresa). Cosa si può fare e cosa no oggi 5 gennaio h… - PCRemanzacco : RT @ProtCivReg_FVG: Emergenza #coronavirus. Per oggi #5gennaio e domani #6gennaio tutta Italia in??zona ROSSA. Vietati gli spostamenti non… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Natale Decreto Natale, l’Italia torna in zona rossa fino all’Epifania (compresa) Il Fatto Quotidiano Covid, dal 7 gennaio tornano le zone colorate: con il nuovo decreto pagano solo bar e ristoranti

Un nuovo decreto legge, con validità fino al 15 gennaio, che riscriverà in modo più restrittivo le misure di contenimento del ...

"La Regione deve sostenere i vigneti eroici"

"In questo contesto – osserva Natale – sarebbe fondamentale anche il ruolo del ... Il documento richiama in particolare l’articolo 5 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 che fa obbligo agli ...

Un nuovo decreto legge, con validità fino al 15 gennaio, che riscriverà in modo più restrittivo le misure di contenimento del ..."In questo contesto – osserva Natale – sarebbe fondamentale anche il ruolo del ... Il documento richiama in particolare l’articolo 5 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 che fa obbligo agli ...