De Rossi: “In Italia ci sono stadi fatiscenti e squadre inguardabili. Il mio sogno è allenare il Boca” (Di martedì 5 gennaio 2021) Daniele De Rossi ha parlato così in un’intervista rilasciata a ESPN: “In Italia abbiamo stadi che cadono a pezzi e squadre che non si possono vedere per quanto giocano male. Pensavo che l’Argentina fosse molto più indietro, sia tatticamente che tecnicamente, ma anche nelle strutture. Invece ho trovato tutto molto dignitoso. Ora sto studiando e la mia prima esperienza sarà in Europa. Ma se dovessi attraversare l’Oceano sarebbe solo per allenare il Boca. Mi piacerebbe davvero molto. Se non fosse stato per la pandemia, avrei già il patentino.Allenatori? Tutti mi hanno lasciato cose importanti. Quello che però mi ha fatto innamorare in campo è stato Luis Enrique. Lui mi ha insegnato a gestire il gruppo, a rispettare l’allenatore e i compagni. Poi ho passato anni bellissimi ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Daniele Deha parlato così in un’intervista rilasciata a ESPN: “Inabbiamoche cadono a pezzi eche non si posvedere per quanto giocano male. Pensavo che l’Argentina fosse molto più indietro, sia tatticamente che tecnicamente, ma anche nelle strutture. Invece ho trovato tutto molto dignitoso. Ora sto studiando e la mia prima esperienza sarà in Europa. Ma se dovessi attraversare l’Oceano sarebbe solo peril. Mi piacerebbe davvero molto. Se non fosse stato per la pandemia, avrei già il patentino.Allenatori? Tutti mi hanno lasciato cose importanti. Quello che però mi ha fatto innamorare in campo è stato Luis Enrique. Lui mi ha insegnato a gestire il gruppo, a rispettare l’allenatore e i compagni. Poi ho passato anni bellissimi ...

fcin1908it : De Rossi: 'Spalletti e Conte fenomeni in panchina. In Italia ci sono squadre inguardabili' - - UgoBaroni : RT @TUTTOJUVE_COM: De Rossi: 'In Italia ci sono squadre inguardabili e stadi che cadono a pezzi' - TUTTOJUVE_COM : De Rossi: 'In Italia ci sono squadre inguardabili e stadi che cadono a pezzi' - siciliafeed : Calcio: De Rossi; ‘In Italia ci sono squadre inguardabili’ - santapazienza99 : @Corriere Quelli dei crack bancari si riuniscono #PD e #Renzi, in ricordo di #MontedeipaschidiSiena omicidio Rossi… -