De Magistris candidato presidente della Regione Calabria: "Scioglierò la riserva entro il 20 gennaio"

Napoli – Continuano i rumor in merito alla candidatura del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a presidente della Regione Calabria. E' lo stesso de Magistris, intervenuto a Tagadà, su La7, a commentare l'indiscrezione: "Scioglierò la riserva entro il 20 gennaio. Al momento non c'è nulla di concreto, è un'ipotesi ma sono rimasto sorprendentemente colpito in positivo dalle tante sollecitazioni che mi sono venute". "Non è una scelta facile anche sul piano personale – ha proseguito de Magistris -. Ho un grande amore per quella terra che dopo Napoli è la mia seconda casa". La notizia però, non ha entusiasmato gli esponenti del PD calabrese.

