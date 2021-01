Dayane Mello si difende dalle accuse: le sue motivazioni (Di martedì 5 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dayane Mello è sempre più protagonista al ‘Grande Fratello Vip’. Le sue parole di difesa colpiscono un po’ tutti. Ma cosa ha detto? Dayane Mello è sempre più protagonista di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip’, che è una delle più seguite e chiacchierate. Le discussioni avvenute nella puntata di ieri sera confermano che la brasiliana Leggi su youmovies (Di martedì 5 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è sempre più protagonista al ‘Grande Fratello Vip’. Le sue parole di difesa colpiscono un po’ tutti. Ma cosa ha detto?è sempre più protagonista di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip’, che è una delle più seguite e chiacchierate. Le discussioni avvenute nella puntata di ieri sera confermano che la brasiliana

trash_italiano : La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers, ha lanciato un appello per supportare Dayane… - trash_italiano : Ho bisogno di vedere Dayane Mello e Soleil Sorge nello stesso reality. #GFVIP - GrandeFratello : Dayane e Stefania si scontrano: 'Io ho capito chi sei, con me non attacca...' #GFVIP - nevrsland : Ricordate che non è Dayane Mello ad aver bisogno dell’Italia ma l’Italia ad aver bisogno di Dayane Mello????? - Ros_Mello_ : RT @blurosmello: Rosalinda avrà pur detto in diretta nazionale che le coccole a letto con Dayane sono il suo momento preferito, ma Dayane n… -