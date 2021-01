Dayane Mello si apre con Mario Ermito: “A 16 anni ho tentato di morire, prese medicine per farlo” (Di martedì 5 gennaio 2021) Negli ultimi giorni Dayane Mello ha trovato un Mario Ermito un confidente. I due insieme parlano di molte cose, di quello che vorrebbero fare fuori dalla casa, di quello che succede al GF VIP 5 ma anche delle loro esperienze passate. Poche ore fa, Dayane e Mario si sono isolati dal resto del gruppo. La brasiliana ha iniziato a parlare di un periodo molto complicato della sua vita. E ha detto: “Io non ho mai pensato al suicidio tranne una volta”. Queste parole di Dayane hanno incuriosito Mario Ermito che l’ha lasciata sfogare. Così tornando indietro nel tempo con i ricordi, Dayane ha raccontato come la sua vita in quel periodo fosse difficile. Aveva 16 anni e suo padre una volta l’ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 gennaio 2021) Negli ultimi giorniha trovato unun confidente. I due insieme parlano di molte cose, di quello che vorrebbero fare fuori dalla casa, di quello che succede al GF VIP 5 ma anche delle loro esperienze passate. Poche ore fa,si sono isolati dal resto del gruppo. La brasiliana ha iniziato a parlare di un periodo molto complicato della sua vita. E ha detto: “Io non ho mai pensato al suicidio tranne una volta”. Queste parole dihanno incuriositoche l’ha lasciata sfogare. Così tornando indietro nel tempo con i ricordi,ha raccontato come la sua vita in quel periodo fosse difficile. Aveva 16e suo padre una volta l’ha ...

