Dayane Mello, lo scivolone su Oppini: Rosalinda cerca di rimediare alla gaffe (Di martedì 5 gennaio 2021) Il rapporto tra Dayane Mello e Francesco Oppini all’interno della casa del GF Vip non è mai stato dei più semplici e le cose non si sono sistemate affatto dopo l’uscita del figlio di Alba Parietti dal reality di Mediaset. Tuttavia, la modella brasiliana si è resa protagonista di un pesantissimo scivolone che potrebbe costarle molto caro… LEGGI ANCHE — GF Vip, Dayane e Oppini si lanciano frecciatine a distanza: cosa è successo in puntata e dopo Tra Dayane Mello e Francesco Oppini c’è un rapporto che definire altalenante è eufemistico. Tra i commenti e le frecciatine che lui le manda in studio, la modella brasiliana ha però fatto un vero e proprio scivolone, nonostante Rosalinda abbia provato a metterci ... Leggi su funweek (Di martedì 5 gennaio 2021) Il rapporto trae Francescoall’interno della casa del GF Vip non è mai stato dei più semplici e le cose non si sono sistemate affatto dopo l’uscita del figlio di Alba Parietti dal reality di Mediaset. Tuttavia, la modella brasiliana si è resa protagonista di un pesantissimoche potrebbe costarle molto caro… LEGGI ANCHE — GF Vip,si lanciano frecciatine a distanza: cosa è successo in puntata e dopo Trae Francescoc’è un rapporto che definire altalenante è eufemistico. Tra i commenti e le frecciatine che lui le manda in studio, la modella brasiliana ha però fatto un vero e proprio, nonostanteabbia provato a metterci ...

Advertising

GrandeFratello : Dayane e Stefania si scontrano: 'Io ho capito chi sei, con me non attacca...' #GFVIP - trash_italiano : La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers, ha lanciato un appello per supportare Dayane… - trash_italiano : Ho bisogno di vedere Dayane Mello e Soleil Sorge nello stesso reality. #GFVIP - monica_febbo : Perdersi e amarsi sempre più... Dayane ?? Rosalinda @Dayane_mello_ - infoitcultura : Dayane Mello contro tutti -