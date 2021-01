Dayane Mello: chi è l’amica lesbica di Viareggio, tutta la storia con Allegra (Di martedì 5 gennaio 2021) In un'intervista su Giornalettismo Gabriele Parpiglia ha svelato il rapporto della modella brasiliana con l'amica tanto chiacchierata L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 5 gennaio 2021) In un'intervista su Giornalettismo Gabriele Parpiglia ha svelato il rapporto della modella brasiliana con l'amica tanto chiacchierata L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers, ha lanciato un appello per supportare Dayane… - trash_italiano : Ho bisogno di vedere Dayane Mello e Soleil Sorge nello stesso reality. #GFVIP - GrandeFratello : Dayane e Stefania si scontrano: 'Io ho capito chi sei, con me non attacca...' #GFVIP - MadamaButterfl8 : Noi siamo la rivoluzione, non smettiamo mai #tzvip #sovip - Novella_2000 : Dayane rivela un segreto oscuro del suo passato: “Ho tentato il suicidio” (VDEO) #gfvip -