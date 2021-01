Dark Hall la trama del film su Rai 4 in prima visione martedì 5 gennaio

(Di martedì 5 gennaio 2021)ilstasera su Rai 4intrailer eè ilin onda su Rai 42021 inserata e in, adattamento del romanzo del 1974 scritto da Lois Duncan e intitolato Down ache è anche il titolo originale del. Uscito nel 2018 con una durata di 96 minuti, è un thriller/horror diretto da Rodrigo Cortes e capace di incassare poco più di 2,7 milioni di dollari nel mondo.ladelsu Rai ...

Advertising

Bloblobloblooo : chi vuole vedere Dark Hall per la prima volta con me domani sera? -

Ultime Notizie dalla rete : Dark Hall

RAI - Radiotelevisione Italiana

Dark Hall il film stasera su Rai 4 martedì 5 gennaio in prima visione trailer e trama. Dark Hall è il film in onda su Rai 4 martedì 5 gennaio 2021 in prima serata e in prima vi ...Conoscete davvero bene Dafne Keen? Ecco qualche curiosità sull'attrice di Logan - The Wolverine e His dark materials.