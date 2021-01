Dal Recovery 28 miliardi alle grandi opere. Ma quasi tutti per infrastrutture già previste (Di martedì 5 gennaio 2021) Gualtieri presenta il piano modificato. Il 20% dei finanziamenti europei per risollevare un settore in crisi. I progetti nuovi sono solo dieci Leggi su quotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Gualtieri presenta il piano modificato. Il 20% dei finanziamenti europei per risollevare un settore in crisi. I progetti nuovi sono solo dieci

Renzi accelera sulla crisi: Conte si dimetta. A 5 Stelle e Pd invece basta il rimpasto

Il leader di Italia Viva spinge per un atto formale, difficile da gestire per i partiti. Nessuno contempla le elezioni anticipate. L’ex premier non chiude la porta al governissimo: "Draghi è una perso ...

Il premier subisce la lista della spesa. Obbedisce a Iv sui fondi europei e dà gli 007 al Pd

Conte non ha avuto da Mattarella il sostegno che sperava ed è disposto a cedere su tutta la linea. Ma teme ancora che Renzi ponga il veto sulla sua riconferma. E la petizione online di Fdi per mandarl ...

